Минфин Бельгии прокомментировал указ Путина об обмене заблокированными активами

Принятый президентом России Владимиром Путиным указ об обмене заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных стран не имеет юридической силы в Евросоюзе и не обязывает его к каким-либо действиям. Это следует из ответа минфина Бельгии на запрос РБК.