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Минфин Бельгии прокомментировал указ Путина об обмене заблокированными активами

Ведомости

Принятый президентом России Владимиром Путиным указ об обмене заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных стран не имеет юридической силы в Евросоюзе и не обязывает его к каким-либо действиям. Это следует из ответа минфина Бельгии на запрос РБК.

«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», – ответил минфин на вопрос, будет ли он способствовать или препятствовать обмену заблокированными активами.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Основная часть заблокированных активов находится в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.

В ноябре 2023 г. Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб. Организатором торгов назначен брокер «Инвестиционная палата».

В начале марта Минфин РФ сообщил, что прием заявок от инвесторов-резидентов начнется 25 марта и закончится 8 мая. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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