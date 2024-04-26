Минфин Бельгии прокомментировал указ Путина об обмене заблокированными активами
«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», – ответил минфин на вопрос, будет ли он способствовать или препятствовать обмену заблокированными активами.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Основная часть заблокированных активов находится в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.
В ноябре 2023 г. Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб. Организатором торгов назначен брокер «Инвестиционная палата».
В начале марта Минфин РФ сообщил, что прием заявок от инвесторов-резидентов начнется 25 марта и закончится 8 мая. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября этого года.