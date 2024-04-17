Запуск депозитарного моста с Китаем уперся в политическую волю Пекина

Запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на рынки обеих стран, все время откладывается из-за нежелания Пекина реализовывать проект по политическим мотивам. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомые с ходом переговоров, информацию подтвердил федеральный чиновник. Представители Народного банка Китая дали понять российской стороне, что проект заморожен не по техническим причинам, знает один из источников. «На запуск депозитарного моста нет политической воли», – рассказал федеральный чиновник. Впрочем, по мнению одного из собеседников, это связано не только с риском попасть под вторичные санкции, но еще и с крайним консерватизмом регуляторов.