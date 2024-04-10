Россияне подали 78 000 заявок о разблокировке активов в минфин Бельгии
В министерство финансов Бельгии поступило 78 000 заявок на разблокировку активов от российских инвесторов. Об этом сообщил на вебинаре «Разблокировка на Euroclear и российском контуре. Тренды и новости» партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
Юрист уточнил, что такое количество заявлений о разморозке ценных бумаг еще «болтается» в бельгийском минфине не рассмотренными. Из них около 36 000 поступило в ведомство в 2022 г. Гландин уточнил, что сам минфин не ведет статистику обращений от российских инвесторов. Он озвучил данные, которые получил от сотрудничающих с BGP Litigation европейских партнеров.
Гландин добавил, что срок исковой давности по заявкам на разблокировку активов составляет три года. Он начинает свой отсчет после того, как европейские депозитарии Euroclear и Clearstream фактически остановили работу с Национальным расчетным депозитарием – то есть, с конца февраля 2022 г. Поэтому российские инвесторы еще могут подавать заявления о разморозке ценных бумаг в органы ЕС, подчеркнул эксперт.
Инвесторы могут нарушить течение срока исковой давности, если обратятся в соответствующие европейские органы с заявлением о разблокировке активов до марта 2025 г., продолжил Гландин. В этом случае срок пресечется, так как заявитель потребует восстановления своего нарушенного права, уточнил юрист.
Процесс выкупа заблокированных иностранных бумаг в России уже стартовал. Брокер «Инвестиционная палата», которого власти выбрали организатором торгов, начал принимать заявки от российских розничных инвесторов на выкуп их бумаг иностранцами за деньги со счетов типа С с 25 марта.
Заявки на продажу заблокированных активов могут подать инвесторы с любым объемом портфеля. Предъявить к выкупу бумаги на общую сумму 100 000 руб. Всего россияне смогут продать более 3800 зарубежных акций, депозитарных расписок и паев инвестфондов.