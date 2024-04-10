Россияне подали 78 000 заявок о разблокировке активов в минфин Бельгии

Юрист уточнил, что такое количество заявлений о разморозке ценных бумаг еще «болтается» в бельгийском минфине не рассмотренными. Из них около 36 000 поступило в ведомство в 2022 г. Гландин уточнил, что сам минфин не ведет статистику обращений от российских инвесторов. Он озвучил данные, которые получил от сотрудничающих с BGP Litigation европейских партнеров.