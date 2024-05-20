FT: США подталкивают G7 одобрить Киеву кредит под залог доходов от активов РФ
Некоторые страны G7 сомневались по поводу одобрения Украине кредита под залог будущих доходов от российских активов, но их настроения изменились после того, как США оказали «дипломатический нажим». Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных западных чиновников.
Газета отмечает, что США хотят достичь соглашения по этому плану на саммите лидеров G7 в июне, чтобы успеть до возможной победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США. Один из участников обсуждения пояснил, что даже если Трамп вернется в Белый дом, «деньги будут уже выделены».
Официальные лица США заявили FT, что план позволит передать Украине порядка $50 млрд уже этим летом. По данным западных чиновников, Вашингтон хочет включить в совместное заявление G7 формулировку, касающуюся использования доходов от заблокированных активов РФ. Утверждается, что США уже заручились поддержкой Канады и Великобритании.
Против использования российских активов ранее выступали Франция, Германия, Италия и Япония из опасений, что такой шаг может привести к хаосу на финансовых рынках. Источники FT сообщили, что в последние недели эти страны стали более открытыми к идее использования активов РФ.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. В апреле президент США Джо Байден подписал закон о конфискации замороженных российских активов. В начале мая постпреды ЕС предварительно согласовали применение доходов от российских активов для помощи Украине.
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.