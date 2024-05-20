FT: США подталкивают G7 одобрить Киеву кредит под залог доходов от активов РФ

Газета отмечает, что США хотят достичь соглашения по этому плану на саммите лидеров G7 в июне, чтобы успеть до возможной победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США. Один из участников обсуждения пояснил, что даже если Трамп вернется в Белый дом, «деньги будут уже выделены».