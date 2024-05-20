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FT: США подталкивают G7 одобрить Киеву кредит под залог доходов от активов РФ

Ведомости

Некоторые страны G7 сомневались по поводу одобрения Украине кредита под залог будущих доходов от российских активов, но их настроения изменились после того, как США оказали «дипломатический нажим». Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных западных чиновников.

Газета отмечает, что США хотят достичь соглашения по этому плану на саммите лидеров G7 в июне, чтобы успеть до возможной победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США. Один из участников обсуждения пояснил, что даже если Трамп вернется в Белый дом, «деньги будут уже выделены».

Официальные лица США заявили FT, что план позволит передать Украине порядка $50 млрд уже этим летом. По данным западных чиновников, Вашингтон хочет включить в совместное заявление G7 формулировку, касающуюся использования доходов от заблокированных активов РФ. Утверждается, что США уже заручились поддержкой Канады и Великобритании.

Против использования российских активов ранее выступали Франция, Германия, Италия и Япония из опасений, что такой шаг может привести к хаосу на финансовых рынках. Источники FT сообщили, что в последние недели эти страны стали более открытыми к идее использования активов РФ.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. В апреле президент США Джо Байден подписал закон о конфискации замороженных российских активов. В начале мая постпреды ЕС предварительно согласовали применение доходов от российских активов для помощи Украине.

Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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