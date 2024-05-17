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Захарова: РФ будет квалифицировать захват своей собственности как разбой

Ведомости

Россия будет квалифицировать любые противоправные действия по захвату своей собственности как неприкрытый разбой, нарушающий положения международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте дипведомства.

Так дипломат прокомментировала решение парламента Эстонии поддержать инициативу по изъятию замороженных российских активов в пользу Украины.

«В случае вступления этой законодательной инициативы в силу эстонцы, по сути, создадут исторический прецедент: разрушат одну из вековых основ существования западного общества – принцип незыблемости частной собственности», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в заявлении заместителя главы МВФ Гиты Гопинатх, сделанном 7 мая, говорится, что планы Запада использовать российские активы могут подорвать мировую валютно-финансовую систему. В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай стороны также решительно осудили инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркнули право таких стран на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами, заметила Захарова.

«Россия будет неизменно руководствоваться этим неотъемлемым правом», – заключила дипломат.

15 мая однопалатный парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить на восстановление Украины замороженные на основании международных санкций активы российских лиц.

Утвержденная поправка позволяет использовать активы людей и компаний, способствовавших якобы «противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который она должна возместить Украине». Уточняется, что за закон проголосовали 65 членов парламента, против – три.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и воровством. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о серьезных последствиях. Так, 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изъятия российских средств Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов, а также ответными мерами России, ведь в стране тоже есть западные средства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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