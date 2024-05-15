Парламент Эстонии одобрил закон об использовании активов РФ в интересах Украины
Однопалатный парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить на восстановление Украины замороженные на основании международных санкций активы российских лиц. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
Утвержденная поправка позволяет использовать активы людей и компаний, способствовавших якобы «противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который она должна возместить Украине». Уточняется, что за закон проголосовали 65 членов парламента, против – три.
Согласно утвержденному механизму, Украина должна будет выставить России соответствующее требование о возмещении ущерба. Решение об использовании активов примет министерство иностранных дел Эстонии в ходе административного производства.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и воровством. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о серьезных последствиях. Так, 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изъятия российских средств Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов, а также ответными мерами России, ведь в стране тоже есть западные средства.