ЕС предварительно согласовал использование доходов от замороженных активов России
Постпреды стран Евросоюза (ЕС) предварительно согласовали применение доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, сообщило председательство Белгии в Совете ЕС в соцсети X.
Согласно сообщению, средства пойдут на поддержку Украины, восстановление страны и укрепление ее обороны.
8 мая первый заместитель директора – распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что при принятии решений, затрагивающих стабильность мировой валютной системы, необходимо следовать правовым нормам.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о конфискации российских замороженных активов. Согласно документу, допускается передача замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.
В Европе же рассматривают возможность использования доходов от этих активов. 7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС практически договорились потратить на укрепление обороны Украины около 90% доходов от замороженных активов России.
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.