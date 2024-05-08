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ЕС предварительно согласовал использование доходов от замороженных активов России

Ведомости

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) предварительно согласовали применение доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, сообщило председательство Белгии в Совете ЕС в соцсети X.

Согласно сообщению, средства пойдут на поддержку Украины, восстановление страны и укрепление ее обороны.

8 мая первый заместитель директора – распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что при принятии решений, затрагивающих стабильность мировой валютной системы, необходимо следовать правовым нормам.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о конфискации российских замороженных активов. Согласно документу, допускается передача замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.

В Европе же рассматривают возможность использования доходов от этих активов. 7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС практически договорились потратить на укрепление обороны Украины около 90% доходов от замороженных активов России.

Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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