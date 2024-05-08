МВФ: использование активов РФ должно иметь достаточную правовую основу
При принятии решений, затрагивающих стабильность мировой валютной системы, необходимо следовать правовым нормам. Такое заявление сделала первый заместитель директора – распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, выступая в Стэнфордском университете.
«Многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о возможном использовании российских активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины. Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы», – подчеркнула она.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о конфискации российских замороженных активов. Согласно документу, допускается передача замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.
В Европе же рассматривают возможность использования доходов от этих активов. 7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС практически договорились потратить на укрепление обороны Украины около 90% доходов от замороженных активов России.
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.