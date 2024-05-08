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МВФ: использование активов РФ должно иметь достаточную правовую основу

Ведомости

При принятии решений, затрагивающих стабильность мировой валютной системы, необходимо следовать правовым нормам. Такое заявление сделала первый заместитель директора – распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, выступая в Стэнфордском университете.

«Многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о возможном использовании российских активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины. Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы», – подчеркнула она.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о конфискации российских замороженных активов. Согласно документу, допускается передача замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.

В Европе же рассматривают возможность использования доходов от этих активов. 7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС практически договорились потратить на укрепление обороны Украины около 90% доходов от замороженных активов России.

Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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