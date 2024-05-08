МВФ: использование активов РФ должно иметь достаточную правовую основу

«Многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о возможном использовании российских активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины. Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы», – подчеркнула она.