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Шольц: ЕС может потратить на Украину 90% доходов от замороженных активов России

Ведомости

Страны Европейского союза (ЕС) практически договорились использовать примерно 90% доходов от заблокированных российских активов на укрепление обороны Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводятся на сайте немецкого правительства.

«У нас в Европе есть консенсус в отношении того, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год. Там мы также достигли договоренности, которая находится в стадии завершения, о том, что мы хотим использовать около 90% этих средств на украинские оборонные цели», – сказал Шольц.

Это заявление канцлер сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии Эвикой Силиней, Эстонии Каей Каллас и Литвы Ингридой Шимоните. Таким образом Шольц ответил на вопрос модератора, как будут покрываться расходы на оборону в ЕС. Он также добавил, что объединение полно решимости использовать любую возможность для поддержки Украины. Шольц пояснил, что в целях оперативности поставок оружия Киеву, выделенные средства можно будет тратить на закупки не только внутри ЕС, но и за его пределами.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и воровством. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о серьезных последствиях. Так, 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изъятия российских средств Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов, а также ответными мерами России, ведь в стране тоже есть западные средства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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