Шольц: ЕС может потратить на Украину 90% доходов от замороженных активов России
Страны Европейского союза (ЕС) практически договорились использовать примерно 90% доходов от заблокированных российских активов на укрепление обороны Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводятся на сайте немецкого правительства.
«У нас в Европе есть консенсус в отношении того, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год. Там мы также достигли договоренности, которая находится в стадии завершения, о том, что мы хотим использовать около 90% этих средств на украинские оборонные цели», – сказал Шольц.
Это заявление канцлер сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии Эвикой Силиней, Эстонии Каей Каллас и Литвы Ингридой Шимоните. Таким образом Шольц ответил на вопрос модератора, как будут покрываться расходы на оборону в ЕС. Он также добавил, что объединение полно решимости использовать любую возможность для поддержки Украины. Шольц пояснил, что в целях оперативности поставок оружия Киеву, выделенные средства можно будет тратить на закупки не только внутри ЕС, но и за его пределами.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и воровством. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о серьезных последствиях. Так, 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изъятия российских средств Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов, а также ответными мерами России, ведь в стране тоже есть западные средства.