Захарова исключила возврат территорий Киеву в обмен на заблокированные активы РФ

WSJ в своей публикации также отмечает, что Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток изъять часть из почти $300 млрд заблокированных активов российского Центробанка. Как пишет издание, Берлин опасается, что конфискация средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны.