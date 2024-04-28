Захарова исключила возврат территорий Киеву в обмен на заблокированные активы РФ
Россия не будет уступать Украине территории в обмен на возврат со стороны Запада своих замороженных активов, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на публикацию в The Wall Street Journal (WSJ).
Ранее 28 апреля издание сообщило, что Германия выступает против изъятия российских активов, объясняя это тем, что их можно использовать в качестве рычага на переговорах по прекращению конфликта и побудить Россию уступить часть занятых территорий, которые ранее контролировала Украина. Захарова с таким аргументом не согласилась.
«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ», – написала она в своем Telegram-канале
WSJ в своей публикации также отмечает, что Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток изъять часть из почти $300 млрд заблокированных активов российского Центробанка. Как пишет издание, Берлин опасается, что конфискация средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны.
15 апреля издание Politico со ссылкой на британских юристов по санкциям и экспертов в области политики также писало, что изъятие и передача Украине российских активов существенно снизят возможность и результативность проведения переговоров с Россией об урегулировании конфликта.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и обещали принять ответные меры в случае изъятия средств.