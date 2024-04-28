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Захарова исключила возврат территорий Киеву в обмен на заблокированные активы РФ

Ведомости

Россия не будет уступать Украине территории в обмен на возврат со стороны Запада своих замороженных активов, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на публикацию в The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее 28 апреля издание сообщило, что Германия выступает против изъятия российских активов, объясняя это тем, что их можно использовать в качестве рычага на переговорах по прекращению конфликта и побудить Россию уступить часть занятых территорий, которые ранее контролировала Украина. Захарова с таким аргументом не согласилась.

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ», – написала она в своем Telegram-канале

WSJ в своей публикации также отмечает, что Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток изъять часть из почти $300 млрд заблокированных активов российского Центробанка. Как пишет издание, Берлин опасается, что конфискация средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны.

15 апреля издание Politico со ссылкой на британских юристов по санкциям и экспертов в области политики также писало, что изъятие и передача Украине российских активов существенно снизят возможность и результативность проведения переговоров с Россией об урегулировании конфликта.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и обещали принять ответные меры в случае изъятия средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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