Трамп хочет наказывать страны за дедолларизацию торговли

Трамп хочет наказывать страны за дедолларизацию торговлиТак его команда думает помешать этому стремлению членов БРИКС
Советники бывшего президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам предлагают наказывать страны за отказ от использования доллара в торговле. Ограничения могут коснуться стран, использующих другие валюты в торговых расчетах. В частности, рассматриваются варианты предотвращения полного отказа стран – членов БРИКС от использования доллара в торговле и других экономических операциях внутри группы. Об этом со ссылкой на источники в окружении Трампа 26 апреля сообщило Bloomberg.
По данным собеседников агентства, санкции за отказ от американской валюты в торговых расчетах могут включать введение экспортного контроля, обвинения (со стороны США) в манипуляции курсом валют и тарифы. Примеры использования этих мер в отношении других стран были в том числе и при президентстве Трампа. Это касалось не только соперников США, но и официальных партнеров. Так, в 2018 г. он ввел тарифы на алюминий и сталь, импортируемые из стран – членов Евросоюза. Китай, в свою очередь, был объектом и тарифов с экспортным контролем, особенно в активный период торговой войны с США (2018–2020 гг.).
Также в 2019 г. администрация Трампа присвоила Пекину статус «манипулятора валюты», обвинив его в искусственном занижении курса юаня для улучшения позиций китайских экспортеров. В конце марта 2024 г. появилась информация о планах Трампа в случае переизбрания снова назначить Роберта Лайтхайзера на пост торгпреда. Лайтхайзер был одним из архитекторов торговой войны с Китаем и сторонником жесткого подхода к экономической конкуренции. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, Трамп и его советники планируют усилить контроль над монетарной политикой и в целом лишить федеральный резерв возможности независимо принимать решения.
В ходе своей избирательной кампании Трамп не раз говорил об опасности потери долларом статуса основной резервной валюты мира. «Китай пытается лишить доллар США статуса главной мировой валюты. Если это случится, при Байдене это, скорее всего, случится, это будет самым большим поражением в истории нашей страны», – писал экс-президент в своей соцсети Truth Social в апреле 2023 г. Спустя год, в марте 2024 г., в интервью для телеканала CNBC экс-президент заявил, что в случае переизбрания не позволит странам отказываться от доллара.
В качестве одной из причин возникновения дедолларизации в агентстве называют активное применение США экономических санкций. Наиболее показательным остается пример заморозки и продолжающихся попыток конфискации активов российского ЦБ в американских банках. 22 апреля 2024 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе 42-го заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России заявил, что Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей. Дедолларизация торговых отношений обсуждалась и на саммите БРИКС в августе 2023 г. Тогда Лавров рассказал о задаче минфинам и регуляторам стран – членов объединения представить к октябрьскому саммиту БРИКС 2024 г. рекомендации по альтернативным платежным системам. Но одновременно с этим российский министр указал на отсутствие перспектив единой валюты БРИКС «на данном этапе».
Пока доллар остается самой используемой валютой в международных торговых операциях. По данным Statista, в январе 2024 г. доля международных платежей, проводимых в долларах в рамках SWIFT, достигла 59,7%, хотя в 2019 г. эта цифра составляла 45,02%. При этом доля евро за этот же период упала с 35,68 до 12,73%. Китайский юань в январе 2019 г. достигал 1,24% , а в начале 2024 г. – 2,86%.
Обсуждение возможных санкций за отказ от доллара носят декларативный характер, нежели подразумевают какие-либо действия в отношении групп стран, считает основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик. Что касается конкретно БРИКС, то введение ограничений вряд ли имеет смысл, так как создание единой валюты и дедолларизация экономических отношений стран-членов, пока только обсуждается. Если брать отдельно кейс российско-китайской торговли, то «вгонять» ее в доллар угрозами уже поздно, объясняет эксперт. Также не стоит забывать, что в БРИКС (с разной степенью вовлеченности) участвуют и те страны, которые США считают своими партнерами и союзниками. Например, Индия и Саудовская Аравия. Поэтому ожидать какого-то санкционного удара в целом по БРИКС не стоит, говорит Лисоволик.
Даже если советники Трампа смогут проработать практику санкций за отказ от доллара, это вряд ли усилит его привлекательность, полагает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По мнению эксперта, предположительно обсуждаемая в окружении Трампа инициатива кажется бессмысленной, так как она только укрепит стремление некоторых стран к дедолларизации.