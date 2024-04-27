Трамп хочет наказывать страны за дедолларизацию торговли

По данным собеседников агентства, санкции за отказ от американской валюты в торговых расчетах могут включать введение экспортного контроля, обвинения (со стороны США) в манипуляции курсом валют и тарифы. Примеры использования этих мер в отношении других стран были в том числе и при президентстве Трампа. Это касалось не только соперников США, но и официальных партнеров. Так, в 2018 г. он ввел тарифы на алюминий и сталь, импортируемые из стран – членов Евросоюза. Китай, в свою очередь, был объектом и тарифов с экспортным контролем, особенно в активный период торговой войны с США (2018–2020 гг.).