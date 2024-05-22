Совет ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов
Совет ЕС опубликовал в официальном журнале объединения постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. В документе, в частности, упоминается, что ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций в отношении РФ.
«Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России <...> даже после отмены запрета на операции. Таким образом, они не являются суверенными активами. Следовательно, правила защиты суверенных активов не применимы к этим доходам», – сказано в постановлении.
Согласно постановлению, ЕС будет направлять 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания помощи ВСУ и восстановления Украины. Депозитарии могут удерживать не более 10% на случай собственных потенциальных рисков. Перевод прибыли от активов на помощь Украине будет происходить раз в два года.
Уточняется, что после уплаты налогов на прибыль 0,3% доходов от российских активов депозитарии будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся средства будут перечислены в бюджет ЕС.
Страны ЕС утвердили план по использованию прибыли от замороженных активов Центробанка России на военные нужды Украины 21 мая, сообщил в X министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Этот шаг позволит Киеву получить около 3 млрд евро в 2024 г. (в этом году речь идет о чистой прибыли, полученной после 15 февраля). На данный момент с начала 2024 г. депозитарий Euroclear, где хранятся активы, заработал 1,6 млрд евро.
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.