Совет ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов

Страны ЕС утвердили план по использованию прибыли от замороженных активов Центробанка России на военные нужды Украины 21 мая, сообщил в X министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Этот шаг позволит Киеву получить около 3 млрд евро в 2024 г. (в этом году речь идет о чистой прибыли, полученной после 15 февраля). На данный момент с начала 2024 г. депозитарий Euroclear, где хранятся активы, заработал 1,6 млрд евро.