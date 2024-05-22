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Совет ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов

Ведомости

Совет ЕС опубликовал в официальном журнале объединения постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. В документе, в частности, упоминается, что ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций в отношении РФ.

«Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России <...> даже после отмены запрета на операции. Таким образом, они не являются суверенными активами. Следовательно, правила защиты суверенных активов не применимы к этим доходам», – сказано в постановлении.

Согласно постановлению, ЕС будет направлять 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания помощи ВСУ и восстановления Украины. Депозитарии могут удерживать не более 10% на случай собственных потенциальных рисков. Перевод прибыли от активов на помощь Украине будет происходить раз в два года.

Уточняется, что после уплаты налогов на прибыль 0,3% доходов от российских активов депозитарии будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся средства будут перечислены в бюджет ЕС.

Страны ЕС утвердили план по использованию прибыли от замороженных активов Центробанка России на военные нужды Украины 21 мая, сообщил в X министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Этот шаг позволит Киеву получить около 3 млрд евро в 2024 г. (в этом году речь идет о чистой прибыли, полученной после 15 февраля). На данный момент с начала 2024 г. депозитарий Euroclear, где хранятся активы, заработал 1,6 млрд евро.

Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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