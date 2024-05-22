ЕС утвердил использование доходов от российских активов на нужды ВСУ

Согласно подсчетам Bloomberg, в дальнейшем замороженные российские активы могут приносить около 5 млрд евро в год. И если 90% от прибыли подразумевается тратить непосредственно на военные потребности Украины через Европейский фонд мира, то остальные 10% могут пойти на поддержку Киева «другими способами», пишет Reuters. Как пояснили в Совете Евросоюза, депозитарии будут раз в два года переводить прибыль от активов на военную помощь Украине и первый такой перевод может быть осуществлен до июля 2024 г. Но при этом они имеют право удерживать около 10% полученной прибыли «для соблюдения требования к уставному капиталу и управлению рисками» возможных последствий конфликта на Украине.