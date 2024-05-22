ЕС утвердил использование доходов от российских активов на нужды ВСУ

ЕС утвердил использование доходов от российских активов на нужды ВСУСША давят на союзников для выдачи Киеву кредита в $50 млрд под залог этой прибыли
Страны Евросоюза утвердили 21 мая план использования прибыли от замороженных активов Центробанка России на военные нужды Украины, сообщил в соцсети X министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. При этом, вероятнее всего, решение пока принято на уровне министров иностранных дел, которые проводили в этот день заседание. По словам чешского главы ведомства, этот шаг позволит Киеву получить около 3 млрд евро в 2024 г. (в этом году речь идет о чистой прибыли, полученной после 15 февраля). Известно, что на данный момент с начала 2024 г. депозитарий Euroclear, где хранятся активы, заработал 1,6 млрд евро.
Согласно подсчетам Bloomberg, в дальнейшем замороженные российские активы могут приносить около 5 млрд евро в год. И если 90% от прибыли подразумевается тратить непосредственно на военные потребности Украины через Европейский фонд мира, то остальные 10% могут пойти на поддержку Киева «другими способами», пишет Reuters. Как пояснили в Совете Евросоюза, депозитарии будут раз в два года переводить прибыль от активов на военную помощь Украине и первый такой перевод может быть осуществлен до июля 2024 г. Но при этом они имеют право удерживать около 10% полученной прибыли «для соблюдения требования к уставному капиталу и управлению рисками» возможных последствий конфликта на Украине.
Власти России неоднократно говорили, что считают саму заморозку российских активов нарушением международного права и планируют зеркально ответить на возможную конфискацию средств, в том числе на использование прибыли от замороженных активов. «Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб подобные решения могут принести и для их экономики, и для их имиджа, и для их реноме как надежных гарантов неприкосновенности собственности. Ущерб будет неизбежен, лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», – заявил в марте пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах ЕС в отношении российских активов.
Одновременно Bloomberg и Financial Times сообщили о намечающемся согласии среди стран G7 по плану США о другой схеме использования активов – выдать Украине кредит в размере $50 млрд с его обеспечением будущими доходами от замороженных резервов России. Среди вопросов, которые предстоит решить перед согласованием плана, – кто будет выпускать долговые обязательства и гарантирует их выплату. Обсуждение американского плана может стать главным пунктом повестки встречи министров финансов и руководителей центробанков стран G7 в Италии, которая начнется 23 мая. При этом имевших ранее опасения о негативных последствиях такого шага Францию, Германию, Италию и Японию помог переубедить «дипломатический нажим» со стороны США. Но в ЕС для утверждения такой схемы выдачи кредита еще нужно будет добиться консенсуса, в том числе со стороны Венгрии.
Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена, с одной стороны, стремится провести подобное решение до возможного прихода к власти в этой стране Дональда Трампа, а с другой – обеспокоена способностью правительства Украины поддерживать финансовую стабильность. При этом финальное соглашение о выдаче кредита может быть принято не раньше саммита лидеров G7 13–15 июня, а его реализация и вовсе отложена как минимум до 2025 г.
Страны G7, Евросоюз и Австралия в ответ на начало Россией спецоперации на Украине заморозили более 260 млрд евро активов российского ЦБ. Из них большая часть средств (192 млрд евро) хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии.
Вопрос использования российских активов принадлежит к числу важных, так как речь идет, во-первых, о том, чтобы «поставить Россию на место», а во-вторых – о необходимости изыскать средства на дальнейшую военную поддержку Украины при дефиците собственных, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. Сейчас возможно говорить о технической рассинхронизации при выработке решений в ЕС и G7. Конкретное решение о том, как именно использовать доходы с российских активов, будет определяться Брюсселем, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Германия, мнение которой, безусловно, будет учтено при принятии итоговых решений, хочет сейчас демонстрировать в первую очередь не солидарность с США, а свое стремление оказывать масштабную помощь Украине, добавляет эксперт.