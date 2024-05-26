Politico: ЕС опасается расходов из-за плана США по замороженным активам России
Евросоюз выразил опасение, что план США по использованию доходов от заблокированных российских активов для предоставления Украине кредита в $50 млрд станет причиной дополнительных расходов европейских налогоплательщиков, сообщает Politico.
Министры финансов стран G7 25 мая опубликовали заявление, согласно которому стороны добились прогресса в обсуждении возможностей привлечения прибыли от российских замороженных активов. Представители стран ЕС потребовали от США гарантий, что они не будут нести расходы по предложенному проекту, если Украина не сможет обслуживать свой долг после завершения боевых действий.
Согласно плану, ежегодные проценты с замороженных российских активов будут использоваться для погашения кредита. Европейские чиновники собираются разработать запасной план на случай, если активы будут возвращены России.
«Европа опасается, что согласие на предложение США даст Вашингтону пиар-победу, в то время как в конечном итоге именно она будет платить по счетам», – говорится в сообщении.
Представители Германии, Франции и Италии отметили, что США должны выплатить свою долю, если процентные платежи изменятся или если Украина не сможет обслуживать свой долг. Один из альтернативных вариантов предполагает выдачу бессрочного кредита для снижения риска выплаты более высоких процентных ставок.
25 мая Reuters и Bloomberg сообщили, что министры финансов стран G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. В тексте указано, что в соответствии с правовыми системами страны G7 оставят активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит ущерб, который она причинила Украине.
22 мая Совет Евросоюза опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Украине. ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций, сказано в документе.
24 мая стало известно, что Евросоюз рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных активов России уже в конце июля. Высокопоставленный европейский источник сообщил, что доходы от активов России пойдут на предоплату закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине. ЕС намерен использовать доходы «быстро и эффективно» в интересах Киева, добавил он.