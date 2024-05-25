Страны G7 не приняли окончательного решения по замороженным активам России

Страны G7 не приняли окончательного решения по замороженным активам РоссииМинистры финансов пока согласовали основные принципы
Главы министерств финансов стран G7 не приняли окончательного решения по использованию замороженных активов России. Об этом сообщил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти во время пресс-конференции по итогам встречи.
«По российским активам сделаны шаги вперед, но процесс не завершен, потому что есть сложности технического характера», – сказал он (цитата по ТАСС).
Глава ведомства отметил, что министры финансов имеют общую позицию по оказанию помощи Украине.
25 мая стало известно, что страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. С текстом проекта совместного коммюнике ознакомились издания Reuters и Bloomberg. В тексте указано, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб, который она причинила Украине. Страны G7 также отметили, что они добиваются прогресса в дискуссиях о потенциальных путях привлечения прибыли от активов на благо Украины.
СМИ обратили внимание на то, что содержание коммюнике еще может измениться до официального одобрения. В то же время Reuters отметил, что существенных изменений не предвидится.
22 мая Совет Евросоюза опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Украине. ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций, сказано в документе. 24 мая стало известно, что Евросоюз рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных активов России уже в конце июля.
Решение Евросоюза прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что использование активов для военной помощи Киеву является экспроприацией, за которой последует соответствующий ответ.