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Путин: попытки Запада изъять активы России будут воровством

Ведомости

Любые попытки стран Запада изъять активы России будут воровством, они не останутся безнаказанными. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями МИДа.

«Страны Запада заморозили часть российских активов и валютных резервов. Теперь думают над тем, как подвести какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется», – сказал он.

По словам главы государства, страны Запада, украв российские активы, сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создавали сами, – она многие десятилетия обеспечивала их процветание и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, а также через долги и обязательства привлекать средства со всего мира. Путин подчеркнул, что теперь всем странам, компаниям и суверенным фондам понятно, что их активы и резервы не находятся в безопасности как в юридическом, так и в экономическом плане.

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на вооружение. 13 июня агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 договорились о структуре кредитов, которая основывается на размере их экономик. Они намерены предоставить Украине около $50 млрд новой помощи из доходов от замороженных российских активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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