Путин: попытки Запада изъять активы России будут воровством

По словам главы государства, страны Запада, украв российские активы, сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создавали сами, – она многие десятилетия обеспечивала их процветание и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, а также через долги и обязательства привлекать средства со всего мира. Путин подчеркнул, что теперь всем странам, компаниям и суверенным фондам понятно, что их активы и резервы не находятся в безопасности как в юридическом, так и в экономическом плане.