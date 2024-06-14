Путин: попытки Запада изъять активы России будут воровством
Любые попытки стран Запада изъять активы России будут воровством, они не останутся безнаказанными. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями МИДа.
«Страны Запада заморозили часть российских активов и валютных резервов. Теперь думают над тем, как подвести какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется», – сказал он.
По словам главы государства, страны Запада, украв российские активы, сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создавали сами, – она многие десятилетия обеспечивала их процветание и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, а также через долги и обязательства привлекать средства со всего мира. Путин подчеркнул, что теперь всем странам, компаниям и суверенным фондам понятно, что их активы и резервы не находятся в безопасности как в юридическом, так и в экономическом плане.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на вооружение. 13 июня агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 договорились о структуре кредитов, которая основывается на размере их экономик. Они намерены предоставить Украине около $50 млрд новой помощи из доходов от замороженных российских активов.