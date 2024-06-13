Захарова: ответ на использование замороженных активов РФ будет болезненным

13 июня агентство Bloomberg сообщило, что страны «большой семерки» (G7) договорились о структуре кредитов, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около $50 млрд новой помощи из доходов от замороженных российских активов. США, Европейский союз и другие участники предоставят Украине по одному кредиту, а доходы от активов со временем будут использованы для возврата этих денег. Кредиты будут структурированы по-разному, исходя из внутренних процедур каждого участника, и каждый из них будет нести риск по предоставленным кредитам, если замороженные активы принесут меньше прибыли, чем предполагалось. Доходы от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 млрд евро в год.