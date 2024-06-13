Захарова: ответ на использование замороженных активов РФ будет болезненным
Неминуемые ответные меры России на использование замороженных активов для Украины будут крайне болезненными для Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.
По словам Захаровой, в России достаточно европейского имущества и денежных средств, поэтому Европе «придется в первую очередь платить за свое безумие из своего же кошелька».
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие.
13 июня агентство Bloomberg сообщило, что страны «большой семерки» (G7) договорились о структуре кредитов, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около $50 млрд новой помощи из доходов от замороженных российских активов. США, Европейский союз и другие участники предоставят Украине по одному кредиту, а доходы от активов со временем будут использованы для возврата этих денег. Кредиты будут структурированы по-разному, исходя из внутренних процедур каждого участника, и каждый из них будет нести риск по предоставленным кредитам, если замороженные активы принесут меньше прибыли, чем предполагалось. Доходы от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 млрд евро в год.