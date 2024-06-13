В G7 договорились о механизме использования активов РФ для помощи Киеву
Страны «Большой семерки» (G7) договорились о структуре кредитов, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около $50 млрд новой помощи. Она может начать поступать уже к концу 2024 г. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ожидается, что сделка окажет Украине поддержку в среднесрочной перспективе и поможет покрыть ее финансовые потребности до 2025 г. и далее.
США, Европейский союз и другие участники предоставят Украине по одному кредиту, а доходы от активов со временем будут использованы для возврата этих денег. Кредиты будут структурированы по-разному, исходя из внутренних процедур каждого участника, и каждый из них будет нести риск по предоставленным кредитам, если замороженные активы принесут меньше прибыли, чем предполагалось.
По словам собеседников, окончательные технические детали будут известны после саммита в Италии. Помощь может быть использована для нужд обороны, экономики и восстановления Украины. Конкретные детали сделки могут измениться.
Bloomberg напоминает, что доходы от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 млрд евро в год. ЕС уже согласился предоставлять Украине прибыль дважды в год, но принятое под руководством США решение обеспечивает фронтальную поддержку, а также защищает помощь от политических изменений. Погашение кредита зависит от того, насколько долго активы будут оставаться обездвиженными, чтобы их сверхприбыли могли погасить кредит, а этот процесс займет несколько лет. Лидеры стран «Большой семерки» неоднократно заявляли, что активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не согласится оплатить восстановление Украины.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие.