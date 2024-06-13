В G7 договорились о механизме использования активов РФ для помощи Киеву

Bloomberg напоминает, что доходы от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 млрд евро в год. ЕС уже согласился предоставлять Украине прибыль дважды в год, но принятое под руководством США решение обеспечивает фронтальную поддержку, а также защищает помощь от политических изменений. Погашение кредита зависит от того, насколько долго активы будут оставаться обездвиженными, чтобы их сверхприбыли могли погасить кредит, а этот процесс займет несколько лет. Лидеры стран «Большой семерки» неоднократно заявляли, что активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не согласится оплатить восстановление Украины.