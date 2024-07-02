FT: Орбан посетит Киев 2 июля

В конце июня Орбан призвал ЕС определить цель поддержки Украины. Он отметил, что на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей. Венгерский премьер подчеркнул, что Россия может и должна быть частью европейской архитектуры безопасности. По его словам, прекращение боевых действий на Украине является одним из ключевых пунктов председательства Венгрии в Совете ЕС.