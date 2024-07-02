FT: Орбан посетит Киев 2 июля
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Орбан планирует встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками, утверждает собеседник издания. The Guardian со ссылкой на источник пишет, что предварительным условием поездки Орбана было решение вопроса о правах венгров, живущих на западе Украины в Закарпатской области. По словам собеседника, стороны достигли соглашения и смогут объявить об этом.
FT отмечает, что это будет первый визит Орбана в Киев после начала спецоперации России на Украине. Венгерский премьер посещает Украину после того, как Венгрия стала на полгода председательствующей страной в ЕС с 1 июля.
Орбан известен своей жесткой позицией по Украине. Он один из немногих политиков в Европе, который выступает против продолжения военной помощи Украине и принятия ее в Евросоюз. Западные СМИ называют его позицию пророссийской.
В конце июня Орбан призвал ЕС определить цель поддержки Украины. Он отметил, что на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей. Венгерский премьер подчеркнул, что Россия может и должна быть частью европейской архитектуры безопасности. По его словам, прекращение боевых действий на Украине является одним из ключевых пунктов председательства Венгрии в Совете ЕС.