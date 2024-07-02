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FT: Орбан посетит Киев 2 июля

Ведомости

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Орбан планирует встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками, утверждает собеседник издания. The Guardian со ссылкой на источник пишет, что предварительным условием поездки Орбана было решение вопроса о правах венгров, живущих на западе Украины в Закарпатской области. По словам собеседника, стороны достигли соглашения и смогут объявить об этом.

FT отмечает, что это будет первый визит Орбана в Киев после начала спецоперации России на Украине. Венгерский премьер посещает Украину после того, как Венгрия стала на полгода председательствующей страной в ЕС с 1 июля.

Орбан известен своей жесткой позицией по Украине. Он один из немногих политиков в Европе, который выступает против продолжения военной помощи Украине и принятия ее в Евросоюз. Западные СМИ называют его позицию пророссийской.

В конце июня Орбан призвал ЕС определить цель поддержки Украины. Он отметил, что на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей. Венгерский премьер подчеркнул, что Россия может и должна быть частью европейской архитектуры безопасности. По его словам, прекращение боевых действий на Украине является одним из ключевых пунктов председательства Венгрии в Совете ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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