Орбан: Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС
Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, несмотря на несогласие с этим процессом. Такое заявление сделал премьер-министра страны Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke.
«Венгрия не согласна с этим процессом присоединения, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», – сказал он (цитата по Tagesschau).
Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС Орбан назвал «чисто политически мотивированным процессом». По его словам, сначала нужно изучить последствия возможного присоединения страны, где идут боевые действия и «границы на практике неясны».
С 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет от Бельгии к Венгрии. Этот статус позволит Будапешту определять политические приоритеты для блока. Власти ЕС утвердили начать переговоры о вступлении в объединение Украины 25 июня. Несмотря на это, основной этап обсуждения вопроса начнется только под председательством Польши, которое перейдет к Варшаве 1 января 2025 г., отмечала Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. Bloomberg писало, что процесс блокирует Венгрия. По данным FT, возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. Утверждалось, что Венгрия также обеспокоена из-за прав других меньшинств в стране в контексте «использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии».
В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период, что соответствует 0,2% европейского ВВП. Он добавил, что присоединение Украины к ЕС не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.