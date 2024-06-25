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Орбан: Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС

Ведомости

Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, несмотря на несогласие с этим процессом. Такое заявление сделал премьер-министра страны Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke.

«Венгрия не согласна с этим процессом присоединения, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», – сказал он (цитата по Tagesschau).

Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС Орбан назвал «чисто политически мотивированным процессом». По его словам, сначала нужно изучить последствия возможного присоединения страны, где идут боевые действия и «границы на практике неясны».

С 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет от Бельгии к Венгрии. Этот статус позволит Будапешту определять политические приоритеты для блока. Власти ЕС утвердили начать переговоры о вступлении в объединение Украины 25 июня. Несмотря на это, основной этап обсуждения вопроса начнется только под председательством Польши, которое перейдет к Варшаве 1 января 2025 г., отмечала Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. 

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. Bloomberg писало, что процесс блокирует Венгрия. По данным FT, возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. Утверждалось, что Венгрия также обеспокоена из-за прав других меньшинств в стране в контексте «использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии».

В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период, что соответствует 0,2% европейского ВВП. Он добавил, что присоединение Украины к ЕС не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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