Прием Украины в Евросоюз потребует увеличения его бюджета на 20%
Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) потребует увеличения бюджета сообщества на 20%, или на 200 млрд евро, за семилетний период, заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, пишет новостной портал Finanznachrichten.
Хан отметил, что эта сумма соответствует 0,2% европейского ВВП. Серьезной проблемой станет подготовка к приему Украины в Евросоюз.
«Как мы будем принимать решения? Как обеспечим правовую государственность? Как мы сведем воедино крупный аграрный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?» – подчеркнул еврокомиссар.
По его мнению, Евросоюз нуждается в институциональных реформах. Хан выразил обеспокоенность тем, что страны будут готовиться к вступлению в ЕС и выполнять обязательства, а после получат отказ.
Еврокомиссар уточнил, что не ожидает скорого присоединения Украины к сообществу. Вступление Украины до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г. он назвал нереалистичным. Все страны – кандидаты на вступление в Евросоюз должны выполнить требования по реформам, заключил Хан.
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с лидерами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе заявил, что ЕС стоит начать переговоры о вступлении Украины в объединение уже в июне. В противном случае президент России Владимир Путин расценит этот жест как слабость ЕС, считает он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просьбу Зеленского, заявила, что Евросоюз находится «в коме, но что-то должно его добить окончательно».
22 февраля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о приостановке переговоров о вступлении Украины в ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 г.
14 декабря 2023 г. Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. 8 ноября 2023 г. ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Грузией по членству, а Грузии – дать статус кандидата, который уже был у первых двух стран с 23 июня 2022 г.
В Кремле сочли решение начать переговоры с Киевом политизированным, отметив, что страна не соответствует критериям вступления в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также допустил, что присоединение Украины и Молдавии может дестабилизировать ЕС, а сами переговоры могут продлиться годами и десятилетиями.