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Захарова: вступление Украины в ЕС может «добить» объединение

Ведомости

Евросоюз находится «в коме, но что-то должно его добить окончательно», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просьбу президента Украины Владимира Зеленского принять страну в ЕС в июне.

«Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром», – написала она в Telegram.

11 апреля Зеленский на совместной конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе заявил, что ЕС стоит начать переговоры о вступлении Украины в объединение уже в июне. В противном случае президент России Владимир Путин расценит этот жест «как слабость» ЕС, считает он.

22 февраля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о приостановке переговоров о вступлении Украины в ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 г.

14 декабря 2023 г. Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. 8 ноября 2023 г. ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Грузией по членству, а Грузии – дать статус кандидата, который уже был у первых двух стран с 23 июня 2022 г.

В Кремле сочли решение начать переговоры с Киевом политизированным, отметив, что страна не соответствует критериям вступления в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также допустил, что присоединение Украины и Молдавии может дестабилизировать ЕС, а сами переговоры могут продлиться годами и десятилетиями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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