Захарова: вступление Украины в ЕС может «добить» объединение

14 декабря 2023 г. Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. 8 ноября 2023 г. ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Грузией по членству, а Грузии – дать статус кандидата, который уже был у первых двух стран с 23 июня 2022 г.