Захарова: вступление Украины в ЕС может «добить» объединение
Евросоюз находится «в коме, но что-то должно его добить окончательно», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просьбу президента Украины Владимира Зеленского принять страну в ЕС в июне.
«Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром», – написала она в Telegram.
11 апреля Зеленский на совместной конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе заявил, что ЕС стоит начать переговоры о вступлении Украины в объединение уже в июне. В противном случае президент России Владимир Путин расценит этот жест «как слабость» ЕС, считает он.
22 февраля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о приостановке переговоров о вступлении Украины в ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 г.
14 декабря 2023 г. Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. 8 ноября 2023 г. ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Грузией по членству, а Грузии – дать статус кандидата, который уже был у первых двух стран с 23 июня 2022 г.
В Кремле сочли решение начать переговоры с Киевом политизированным, отметив, что страна не соответствует критериям вступления в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также допустил, что присоединение Украины и Молдавии может дестабилизировать ЕС, а сами переговоры могут продлиться годами и десятилетиями.