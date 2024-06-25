FT: основной этап переговоров о вступлении Украины в ЕС начнется в 2025 году
Предметные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) начнутся под председательством Польши, которое перейдет к Варшаве 1 января 2025 г. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила FT, что с 2025 г. Киев намерен «добиваться очень динамичного процесса вступления».
С 1 июля председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Этот статус позволит Будапешту определять политические приоритеты для блока. FT обратила внимание, что премьер Венгрии Виктор Орбан ранее предлагал отложить вопрос о вступлении Украины в ЕС.
21 июня Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии 25 июня в Люксембурге. Дату определили 14 июня постоянные представители при ЕС.
В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. Bloomberg писал, что процесс блокирует Венгрия. По данным FT, возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. Утверждалось, что Венгрия также обеспокоена относительно прав других меньшинств в стране в контексте «использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии».
В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период, что соответствует 0,2% европейского ВВП. Он добавил, что присоединение Украины к ЕС не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.