Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

FT: основной этап переговоров о вступлении Украины в ЕС начнется в 2025 году

Ведомости

Предметные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) начнутся под председательством Польши, которое перейдет к Варшаве 1 января 2025 г. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила FT, что с 2025 г. Киев намерен «добиваться очень динамичного процесса вступления».

С 1 июля председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Этот статус позволит Будапешту определять политические приоритеты для блока. FT обратила внимание, что премьер Венгрии Виктор Орбан ранее предлагал отложить вопрос о вступлении Украины в ЕС.

21 июня Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии 25 июня в Люксембурге. Дату определили 14 июня постоянные представители при ЕС.

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. Bloomberg писал, что процесс блокирует Венгрия. По данным FT, возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. Утверждалось, что Венгрия также обеспокоена относительно прав других меньшинств в стране в контексте «использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии».

В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период, что соответствует 0,2% европейского ВВП. Он добавил, что присоединение Украины к ЕС не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных