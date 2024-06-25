FT: основной этап переговоров о вступлении Украины в ЕС начнется в 2025 году

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. Bloomberg писал, что процесс блокирует Венгрия. По данным FT, возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. Утверждалось, что Венгрия также обеспокоена относительно прав других меньшинств в стране в контексте «использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии».