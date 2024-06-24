Боррель: Грузия не продвинется к вступлению в ЕС без отмены закона об иноагентах
Грузия может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не будет отменен. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
«Это можно сделать немедленно, эти решения не требуют большинства голосов», – сказал Боррель, добавив, что Грузия не продвинется по пути вступления в ЕС, если правительство не сменит свой курс.
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Миллер говорил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников. При этом в США и многих других странах Запада действуют законы, аналогичные тому, что был принят в Грузии.