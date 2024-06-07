FT: ЕК порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне
Еврокомиссия (ЕК) намерена рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз (ЕС) в июне 2024 г. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
По данным газеты, 7 июня ЕК объявит, что Украина выполнила критерии для вступления в ЕС, включая антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов для государственных чиновников и защиту языков национальных меньшинств.
Ожидается, что возражения выдвинет Венгрия из-за проблем венгерского меньшинства на Украине. Будапешт также обеспокоен относительно прав других меньшинств в стране в контексте «использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии», заявил FT неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.
Кроме того, как сообщает газета, ЕК также настаивает на начале переговоров в этом месяце с Молдавией о присоединении к ЕС. При этом Грузия «зеленого света» от Брюсселя не получит из-за принятия закона об иноагентах.
С июля председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Бельгия, которая председательствует в ЕС сейчас, надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня, пишет FT.
В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. 21 мая 2024 г. Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. По данным Bloomberg, процесс блокирует Венгрия.
30 мая в МИДе Германии заявили, что Украина выполнила условия для начала переговоров о вступлении в ЕС. Министр по делам Европы и климата в МИД ФРГ Анна Люрманн призвала все государства – члены ЕС поскорее согласовать рамки переговоров.