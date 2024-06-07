FT: ЕК порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. 21 мая 2024 г. Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. По данным Bloomberg, процесс блокирует Венгрия.