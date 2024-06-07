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FT: ЕК порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) намерена рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз (ЕС) в июне 2024 г. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По данным газеты, 7 июня ЕК объявит, что Украина выполнила критерии для вступления в ЕС, включая антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов для государственных чиновников и защиту языков национальных меньшинств. 

Ожидается, что возражения выдвинет Венгрия из-за проблем венгерского меньшинства на Украине. Будапешт также обеспокоен относительно прав других меньшинств в стране в контексте «использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии», заявил FT неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

Кроме того, как сообщает газета, ЕК также настаивает на начале переговоров в этом месяце с Молдавией о присоединении к ЕС. При этом Грузия «зеленого света» от Брюсселя не получит из-за принятия закона об иноагентах.

С июля председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Бельгия, которая председательствует в ЕС сейчас, надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня, пишет FT.   

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. 21 мая 2024 г. Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. По данным Bloomberg, процесс блокирует Венгрия.

30 мая в МИДе Германии заявили, что Украина выполнила условия для начала переговоров о вступлении в ЕС. Министр по делам Европы и климата в МИД ФРГ Анна Люрманн призвала все государства – члены ЕС поскорее согласовать рамки переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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