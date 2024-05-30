МИД ФРГ: Киев выполнил условия для переговоров о вступлении в ЕС

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период, что соответствует 0,2% европейского ВВП. Он добавил, что присоединение Украины к ЕС не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.