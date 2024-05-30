МИД ФРГ: Киев выполнил условия для переговоров о вступлении в ЕС
Украина выполнила условия для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом заявила министр по делам Европы и климата в МИД ФРГ Анна Люрманн, передает агентство DPA.
«С точки зрения федерального правительства [Германии], Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС в июне», – сказала она.
Люрманн призвала все государства – члены ЕС поскорее согласовать рамки переговоров.
21 мая Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. По данным Bloomberg, процесс по-прежнему блокирует Венгрия. 29 мая послы ЕС обсудили переговорные рамки процесса присоединения Украины и Молдовы, предложенные Европейской комиссией.
В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период, что соответствует 0,2% европейского ВВП. Он добавил, что присоединение Украины к ЕС не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в июне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, заявила: «Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром».