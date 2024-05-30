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МИД ФРГ: Киев выполнил условия для переговоров о вступлении в ЕС

Ведомости

Украина выполнила условия для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом заявила министр по делам Европы и климата в МИД ФРГ Анна Люрманн, передает агентство DPA.

«С точки зрения федерального правительства [Германии], Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС в июне», – сказала она.

Люрманн призвала все государства – члены ЕС поскорее согласовать рамки переговоров.

21 мая Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. По данным Bloomberg, процесс по-прежнему блокирует Венгрия. 29 мая послы ЕС обсудили переговорные рамки процесса присоединения Украины и Молдовы, предложенные Европейской комиссией.

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период, что соответствует 0,2% европейского ВВП. Он добавил, что присоединение Украины к ЕС не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в июне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, заявила: «Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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