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ЕС может начать официальные переговоры о приеме Украины и Молдавии 25 июня

Ведомости

Евросоюз намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на данные пяти европейских дипломатов.

Издание отмечает, что о таком намерении страны ЕС заявили еще в декабре 2023 г., но решение откладывалось из-за несогласия Венгрии и выборов в Европарламент 6-9 июня, на которых вопрос расширения ЕС может стать ключевой темой. В публикации также отмечается, что получение официального согласия на вступление в ЕС станет серьезным стимулом для Украины, которая находится в столкновении с Россией уже третий год.

Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 г. В апреле 2024 г. президент Молдавии Майя Санду сообщила, что референдум может пройти 20 октября. В мае европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что референдум по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз не так важен с юридической точки зрения. Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству, подчеркнул он. Хан также выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся переговоры по вопросу вступления республики в блок.

В декабре 2023 г. Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины. 22 февраля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о приостановке переговоров о вступлении Украины в ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. В конце апреля Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период. Эта сумма соответствует 0,2% европейского ВВП, а серьезной проблемой станет подготовка к приему Украины в Евросоюз. Он также отметил, что не ожидает скорого присоединения Украины к сообществу – вступление страны до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г. он назвал нереалистичным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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