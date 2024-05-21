ЕС может начать официальные переговоры о приеме Украины и Молдавии 25 июня

В декабре 2023 г. Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины. 22 февраля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о приостановке переговоров о вступлении Украины в ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. В конце апреля Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период. Эта сумма соответствует 0,2% европейского ВВП, а серьезной проблемой станет подготовка к приему Украины в Евросоюз. Он также отметил, что не ожидает скорого присоединения Украины к сообществу – вступление страны до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г. он назвал нереалистичным.