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Еврокомиссар оценил необходимость референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Ведомости

Референдум по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз не так важен с юридической точки зрения, заявил радио «Moldova-1» европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан.

«С точки зрения закона референдум может быть не так необходим, но он может оказаться полезным. При этом важно, чтобы в парламенте было представлено сильное большинство», – сказал Хан (цитата по «Sputnik Молдова»).

Для Евросоюза, добавил он, важно понимать, насколько серьезно намерение граждан республики, поэтому референдум «послал бы сильный сигнал о чаяниях жителей страны». Он также выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся переговоры по вопросу вступления республики в блок. Как только Молдавия присоединится к ЕС, «произойдет скачок» и страна сможет получить доступ к большему объему средств, сообщил также еврокомиссар в интервью TRM. Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству, говорил ранее Хан.

ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. президент Майя Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в ЕС. Тогда же Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. В апреле 2024 г. президент Молдавии сообщила, что референдум может пройти 20 октября. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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