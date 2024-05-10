Еврокомиссар оценил необходимость референдума о вступлении Молдавии в ЕС
Референдум по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз не так важен с юридической точки зрения, заявил радио «Moldova-1» европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан.
«С точки зрения закона референдум может быть не так необходим, но он может оказаться полезным. При этом важно, чтобы в парламенте было представлено сильное большинство», – сказал Хан (цитата по «Sputnik Молдова»).
Для Евросоюза, добавил он, важно понимать, насколько серьезно намерение граждан республики, поэтому референдум «послал бы сильный сигнал о чаяниях жителей страны». Он также выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся переговоры по вопросу вступления республики в блок. Как только Молдавия присоединится к ЕС, «произойдет скачок» и страна сможет получить доступ к большему объему средств, сообщил также еврокомиссар в интервью TRM. Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству, говорил ранее Хан.
ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. президент Майя Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в ЕС. Тогда же Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. В апреле 2024 г. президент Молдавии сообщила, что референдум может пройти 20 октября.