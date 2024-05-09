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В ЕК назвали условие вступления Молдавии в ЕС до 2030 года

Ведомости

Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан на брифинге с президентом республики Майей Санду в Кишиневе.

«Молдавия может стать членом ЕС до 2030 г. Еще предстоит работа, если она будет проделана вовремя, мы сможем приступить к реальным переговорам», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Хан пояснил, что для этого Кишиневу нужно «выполнить домашнюю работу», а именно провести реформы системы правосудия и доказать приверженность принципам правового государства.

Санду выразила надежду, что в июне Евросовет примет решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС.

ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в ЕС. Тогда же Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г.

В апреле 2024 г. президент Молдавии сообщила, что референдум может пройти 20 октября. На референдуме, как отметила глава государства, гражданам зададут вопрос: «вы за вступление Молдовы в Евросоюз?».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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