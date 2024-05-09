В ЕК назвали условие вступления Молдавии в ЕС до 2030 года
Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан на брифинге с президентом республики Майей Санду в Кишиневе.
«Молдавия может стать членом ЕС до 2030 г. Еще предстоит работа, если она будет проделана вовремя, мы сможем приступить к реальным переговорам», – сказал он (цитата по ТАСС).
Хан пояснил, что для этого Кишиневу нужно «выполнить домашнюю работу», а именно провести реформы системы правосудия и доказать приверженность принципам правового государства.
Санду выразила надежду, что в июне Евросовет примет решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС.
ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в ЕС. Тогда же Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г.
В апреле 2024 г. президент Молдавии сообщила, что референдум может пройти 20 октября. На референдуме, как отметила глава государства, гражданам зададут вопрос: «вы за вступление Молдовы в Евросоюз?».