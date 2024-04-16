Молдавия проведет референдум о вступлении в ЕС

Молдавия проведет референдум о вступлении в ЕСПрезидент Майя Санду сообщила, что он может состояться 20 октября
Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз может пройти 20 октября, Конституционный суд республики признал его соответствующим основному закону страны. Об этом 16 апреля сообщила президент Молдавии Майя Санду.
«Конституционный суд решил – референдум о вступлении в ЕС является конституционным, он может состояться 20 октября», – написала Санду в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
На референдуме, как отметила глава государства, гражданам зададут вопрос: «вы за вступление Молдовы в Евросоюз?». Республике нужно «единство, участие каждой партии, общественной организации, гражданина», чтобы гарантировать мир и благополучие молдаван, подчеркнула она.
«Объединившись за европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели – чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране», – добавила Санду.
Власти Молдавии могут провести любой референдум, на который согласится Конституционный суд страны, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он не будет считаться юридически обязательным к исполнению, депутаты потом не будут обязаны голосовать в соответствии с результатом референдума. Но закрепление в конституции ориентации страны на вступление в ЕС даст Санду возможность играть против своих политических оппонентов, называя их выступления неконституционными.
ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. По ее мнению, присоединение к Евросоюзу позволит улучшить уровень жизни граждан Молдавии и защитить этнические меньшинства. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.