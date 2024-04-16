Молдавия проведет референдум о вступлении в ЕС

ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. По ее мнению, присоединение к Евросоюзу позволит улучшить уровень жизни граждан Молдавии и защитить этнические меньшинства. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.