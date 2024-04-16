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Молдавия проведет референдум о вступлении в ЕС

Президент Майя Санду сообщила, что он может состояться 20 октября
Полина Худякова
Глеб Мишутин
Vadim Ghirda / AP Photo

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз может пройти 20 октября, Конституционный суд республики признал его соответствующим основному закону страны. Об этом 16 апреля сообщила президент Молдавии Майя Санду.

«Конституционный суд решил – референдум о вступлении в ЕС является конституционным, он может состояться 20 октября», – написала Санду в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На референдуме, как отметила глава государства, гражданам зададут вопрос: «вы за вступление Молдовы в Евросоюз?». Республике нужно «единство, участие каждой партии, общественной организации, гражданина», чтобы гарантировать мир и благополучие молдаван, подчеркнула она.

«Объединившись за европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели – чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране», – добавила Санду.

Власти Молдавии могут провести любой референдум, на который согласится Конституционный суд страны, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он не будет считаться юридически обязательным к исполнению, депутаты потом не будут обязаны голосовать в соответствии с результатом референдума. Но закрепление в конституции ориентации страны на вступление в ЕС даст Санду возможность играть против своих политических оппонентов, называя их выступления неконституционными.

ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. По ее мнению, присоединение к Евросоюзу позволит улучшить уровень жизни граждан Молдавии и защитить этнические меньшинства. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.

В марте президент Молдавии призвала парламент страны подготовиться к проведению референдума по интеграции в ЕС. Руководство Молдавии выразило надежду, что республика станет частью блока до конца десятилетия, заявила в том же месяце молдавский вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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