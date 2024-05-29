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Bloomberg: Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

Ведомости

Брюссель намерен начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в конце июня, но со вхождением страны в союз еще не согласна Венгрия, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Начало переговоров с Киевом поддержали 27 государств - членов ЕС. Предполагается, что объявление о старте переговоров будет сделано во время заседания Совета ЕС 25 июня.

При этом переговоры могут быть перенесены на более поздний срок в связи с несогласием Будапешта. Как указывает агентство, Венгрия блокирует решение, ссылаясь на обеспокоенность в связи с положением венгерских меньшинств на западе Украины.

В случае одобрения условий Венгрией и полного согласия всех стран ЕС переговоры о членстве Украины в союзе могут занять годы, отмечает Bloomberg. Например, последней присоединившейся к объединению страной была Хорватия, переговоры с которой продолжались 10 лет (стала членом Европейского союза в 2013 г.).

Венгрия уже блокировала европейские инициативы, связанные с поддержкой Украины. В конце 2023-го и начале 2024 г. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан препятствовал выделению 50 млрд евро помощи Украине. В эту сумму входили кредиты на 33 млрд евро и гранты на 17 млрд евро на период до 2027 г.

Договоренность с Будапештом была достигнута только в феврале 2024 г. Орбан по итогам саммита лидеров ЕС заявил, что Будапешт согласился с решением ЕС о финансировании Украины, потому что ему пообещали разумное расходование средств, и что деньги не поступят из замороженных фондов ЕС, предназначенных для Венгрии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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