Bloomberg: Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС
Брюссель намерен начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в конце июня, но со вхождением страны в союз еще не согласна Венгрия, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Начало переговоров с Киевом поддержали 27 государств - членов ЕС. Предполагается, что объявление о старте переговоров будет сделано во время заседания Совета ЕС 25 июня.
При этом переговоры могут быть перенесены на более поздний срок в связи с несогласием Будапешта. Как указывает агентство, Венгрия блокирует решение, ссылаясь на обеспокоенность в связи с положением венгерских меньшинств на западе Украины.
В случае одобрения условий Венгрией и полного согласия всех стран ЕС переговоры о членстве Украины в союзе могут занять годы, отмечает Bloomberg. Например, последней присоединившейся к объединению страной была Хорватия, переговоры с которой продолжались 10 лет (стала членом Европейского союза в 2013 г.).
Венгрия уже блокировала европейские инициативы, связанные с поддержкой Украины. В конце 2023-го и начале 2024 г. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан препятствовал выделению 50 млрд евро помощи Украине. В эту сумму входили кредиты на 33 млрд евро и гранты на 17 млрд евро на период до 2027 г.
Договоренность с Будапештом была достигнута только в феврале 2024 г. Орбан по итогам саммита лидеров ЕС заявил, что Будапешт согласился с решением ЕС о финансировании Украины, потому что ему пообещали разумное расходование средств, и что деньги не поступят из замороженных фондов ЕС, предназначенных для Венгрии.