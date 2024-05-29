Bloomberg: Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

Договоренность с Будапештом была достигнута только в феврале 2024 г. Орбан по итогам саммита лидеров ЕС заявил, что Будапешт согласился с решением ЕС о финансировании Украины, потому что ему пообещали разумное расходование средств, и что деньги не поступят из замороженных фондов ЕС, предназначенных для Венгрии.