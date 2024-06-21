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Орбан: Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине

Ведомости

Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО на Украине и предоставлять для этого своих военных, а также вооружения или финансовые ресурсы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать ни оружием, ни деньгами, ни военными. Я договорился, что мы не будем мешать тем, кто хочет создать украинскую миссию НАТО на следующем саммите в июле в Вашингтоне. Однако мы будем держаться от этого в стороне», – заявил он в утренней программе радиостанции Kossuth.

12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. При этом Венгрия получила от НАТО гарантии, что ей не придется участвовать в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине. В обмен Будапешт пообещал не блокировать инициативы по поддержке Киева внутри организации.

В этом году саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. В конце мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не будет направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году.

17 апреля Орбан заявил, что Власти Евросоюза занимаются «политическим шантажом», когда отказываются выделить Венгрии деньги из-за отказа республики реализовывать установленные на уровне ЕС проекты. Орбан добавил, что руководство ЕС должно уйти в отставку на фоне провала обозначенных проектов, в связи с чем следует выбрать новых лидеров.

С тех пор как в Венгрии в 2010 г. пришла к власти правопопулистская партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном, недовольство его жесткой политикой среди европейских элит только росло, писали западные СМИ. Орбана не раз обвиняли в ограничении свободы слова и собраний, слабости судебной системы и нарушении прав меньшинств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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