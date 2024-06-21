Орбан: Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине

«У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать ни оружием, ни деньгами, ни военными. Я договорился, что мы не будем мешать тем, кто хочет создать украинскую миссию НАТО на следующем саммите в июле в Вашингтоне. Однако мы будем держаться от этого в стороне», – заявил он в утренней программе радиостанции Kossuth.