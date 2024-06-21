Орбан: Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине
Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО на Украине и предоставлять для этого своих военных, а также вооружения или финансовые ресурсы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать ни оружием, ни деньгами, ни военными. Я договорился, что мы не будем мешать тем, кто хочет создать украинскую миссию НАТО на следующем саммите в июле в Вашингтоне. Однако мы будем держаться от этого в стороне», – заявил он в утренней программе радиостанции Kossuth.
12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. При этом Венгрия получила от НАТО гарантии, что ей не придется участвовать в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине. В обмен Будапешт пообещал не блокировать инициативы по поддержке Киева внутри организации.
В этом году саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. В конце мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не будет направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году.
17 апреля Орбан заявил, что Власти Евросоюза занимаются «политическим шантажом», когда отказываются выделить Венгрии деньги из-за отказа республики реализовывать установленные на уровне ЕС проекты. Орбан добавил, что руководство ЕС должно уйти в отставку на фоне провала обозначенных проектов, в связи с чем следует выбрать новых лидеров.
С тех пор как в Венгрии в 2010 г. пришла к власти правопопулистская партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном, недовольство его жесткой политикой среди европейских элит только росло, писали западные СМИ. Орбана не раз обвиняли в ограничении свободы слова и собраний, слабости судебной системы и нарушении прав меньшинств.