Орбан: власти ЕС занимаются «политическим шантажом»
Власти Евросоюза занимаются «политическим шантажом», когда отказываются выделить Венгрии деньги из-за отказа республики реализовывать установленные на уровне ЕС проекты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Урсула фон дер Ляйен ясно сказала: Венгрия не получит денег из-за миграционной политики, Венгрия не получит деньги из-за "антигендерной" политики. Так что это политический шантаж. Теперь у нас есть руководство ЕС с некоторыми крупными проектами, выбранными ими самими, такими как политика зеленого перехода, миграционная война и санкционная политика, и все эти проекты провалились», – сообщил он в ходе пресс-конференции.
Орбан добавил, что руководство ЕС должной уйти в отставку на фоне провала обозначенных проектов, в связи с чем следует выбрать новых лидеров.
В 2018 г. Европарламент инициировал процесс против Венгрии, что стало первым таким процессом против страны – участницы ЕС. Претензии парламента союза были связаны с «нарушением принципов правового государства и фундаментальных европейских ценностей» из-за позиции Венгрии по миграции. «Нас наказали, потому что мы доказали, что миграция – это не естественный процесс и ее можно остановить», – утверждал тогда глава МИДа республики Петер Сийярто.
С тех пор как в Венгрии в 2010 г. пришла к власти правопопулистская партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном, недовольство его жесткой политикой среди европейских элит только росло, писали западные СМИ. Орбана не раз обвиняли в ограничении свободы слова и собраний, слабости судебной системы и нарушении прав меньшинств.