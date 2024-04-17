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Орбан: власти ЕС занимаются «политическим шантажом»

Ведомости

Власти Евросоюза занимаются «политическим шантажом», когда отказываются выделить Венгрии деньги из-за отказа республики реализовывать установленные на уровне ЕС проекты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Урсула фон дер Ляйен ясно сказала: Венгрия не получит денег из-за миграционной политики, Венгрия не получит деньги из-за "антигендерной" политики. Так что это политический шантаж. Теперь у нас есть руководство ЕС с некоторыми крупными проектами, выбранными ими самими, такими как политика зеленого перехода, миграционная война и санкционная политика, и все эти проекты провалились», – сообщил он в ходе пресс-конференции.

Орбан добавил, что руководство ЕС должной уйти в отставку на фоне провала обозначенных проектов, в связи с чем следует выбрать новых лидеров.

В 2018 г. Европарламент инициировал процесс против Венгрии, что стало первым таким процессом против страны – участницы ЕС. Претензии парламента союза были связаны с «нарушением принципов правового государства и фундаментальных европейских ценностей» из-за позиции Венгрии по миграции. «Нас наказали, потому что мы доказали, что миграция – это не естественный процесс и ее можно остановить», – утверждал тогда глава МИДа республики Петер Сийярто.

С тех пор как в Венгрии в 2010 г. пришла к власти правопопулистская партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном, недовольство его жесткой политикой среди европейских элит только росло, писали западные СМИ. Орбана не раз обвиняли в ограничении свободы слова и собраний, слабости судебной системы и нарушении прав меньшинств. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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