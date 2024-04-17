Орбан: власти ЕС занимаются «политическим шантажом»

«Урсула фон дер Ляйен ясно сказала: Венгрия не получит денег из-за миграционной политики, Венгрия не получит деньги из-за "антигендерной" политики. Так что это политический шантаж. Теперь у нас есть руководство ЕС с некоторыми крупными проектами, выбранными ими самими, такими как политика зеленого перехода, миграционная война и санкционная политика, и все эти проекты провалились», – сообщил он в ходе пресс-конференции.