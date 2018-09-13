Венгрия может лишиться права голоса в руководящем органе Евросоюза

Венгрия осудила решение Европарламента Peter Komka / AP

Европарламент впервые инициировал процесс против страны – участницы ЕС из-за «нарушения принципов правового государства и фундаментальных европейских ценностей». Обвинения в адрес Венгрии прозвучали в специальном отчете, подготовленном евродепутатом Юдит Сархентини и одобренном в среду 448 депутатами из 693, сообщил CNN. Этот процесс может привести к тому, что Венгрию лишат права голоса в Совете министров ЕС.

Венгрия осудила решение Европарламента. «Это мелочная месть дружественных мигрантам политиков, – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. – Нас наказали, потому что мы доказали, что миграция – это не естественный процесс и ее можно остановить» (цитата по Die Welt). В поддержку Венгрии также высказалась Польша, против которой Еврокомиссия ранее запустила аналогичный процесс по ст. 7 Лиссабонского договора. «Каждая страна обладает суверенным правом проводить в стране те реформы, которые считает нужными. <...> Меры против стран-членов только усугубляют раскол внутри ЕС и подрывают доверие граждан к его институтам», – заявил польский МИД (цитата по Reuters). Судьбу обеих стран будет решать Совет ЕС: если четыре пятых стран – членов союза согласятся, что Венгрия и Польша представляют «явную опасность нарушения европейских ценностей», против них могут быть введены санкции, поясняет Die Welt.

С тех пор как в Венгрии в 2010 г. пришла к власти правопопулистская партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном, недовольство его жесткой политикой среди европейских элит только росло, напоминает CNN. Орбана не раз обвиняли в ограничении свободы слова и собраний, слабости судебной системы и нарушении прав меньшинств. В отчете Сархентини упомянут принятый в июне закон об уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам.

В поддержку голосования в Совете ЕС высказались лидеры Германии и Франции, сообщила Die Welt. «Было важно сегодня напомнить, что страны не могут пользоваться преимуществами членства в ЕС, с одной стороны, и нарушать наши правила и ценности – с другой. На кону наша идентичность», – заявил представитель правительства Франции Бенжамин Гриво.