CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину
На саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.
По данным издания, одна из ключевых фраз документа – «никаких сапог на земле». Газета утверждает, что речь идет об Украине. Отмечается, что позиция по Украине, продиктованная США, не меняется, но в то же время некоторые западные лидеры готовятся к «смене темпа».
Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Одной из причин такого решения Corriere della Sera называет то, что почти все вооружение поступает Киеву от 32 стран – членов НАТО.
Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.
После февральского заявления Макрона публично подобные планы отвергли в США, ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркивал, что альянс не собирается отправлять своих военных на Украину.
На фоне ряда провокационных заявлений западных политиков за последние дни Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.