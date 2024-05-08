CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.