Генштаб начал подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮВО

Генштаб начал подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮВОМаневры проводятся в ответ на провокационные заявления Запада
Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) РФ начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Мероприятия начались по поручению президента РФ Владимира Путина. Учения проводятся для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, уточнили в военном ведомстве.
В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения необходимы для поддержания готовности личного состава и техники, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет РФ. Отмечается, что мероприятия проводятся в ответ на провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц» в адрес России.
На прошлой неделе западные политики сделали ряд громких заявлений в адрес РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.
Не менее провокационное заявление в контексте ситуации вокруг Украины сделал и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. 2 мая Reuters опубликовало новость, в которой приводились слова Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.
В Кремле назвали оба заявления опасными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наблюдается вербальная эскалация как со стороны глав государств, так и на более экспертном уровне. Он добавил, что рост напряженности вокруг конфликта на Украине потенциально может представлять угрозу для европейской безопасности. Песков также отметил, что нагнетание напряженности в заявлениях официальных лиц вызывает обеспокоенность Москвы.