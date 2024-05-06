В конгрессе США допустили отправку войск на Украину в случае ее поражения

Ранее рассмотрение вопроса о возможности отправки войск на Украину также допускал президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью The Economist в начале мая он заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.