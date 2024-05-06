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В конгрессе США допустили отправку войск на Украину в случае ее поражения

Ведомости

В случае поражения Украины поддержка США может не ограничиться финансовой помощью, есть вероятность отправки американских войск. Об этом заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт – не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», – сказал он. 

Джеффрис добавил, что в конгрессе США усиливается пророссийская фракция, которая не желает поддерживать Украину и считает, что «Россия не является врагом США». По его словам, лидер этой фракции – член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.  

С начала спецоперации России на Украине США ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. В частности, в конце апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о дополнительном финансировании Украины в размере почти $61 млрд. В Кремле неоднократно критиковали действия Вашингтона и призывали прекратить поставки вооружений ВСУ. 

Ранее рассмотрение вопроса о возможности отправки войск на Украину также допускал президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью The Economist в начале мая он заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.

При этом в Белом доме ранее неоднократно исключали возможность отправки войск на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркивал, что альянс не собирается отправлять своих военных на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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