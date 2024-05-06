В конгрессе США допустили отправку войск на Украину в случае ее поражения
В случае поражения Украины поддержка США может не ограничиться финансовой помощью, есть вероятность отправки американских войск. Об этом заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.
«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт – не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», – сказал он.
Джеффрис добавил, что в конгрессе США усиливается пророссийская фракция, которая не желает поддерживать Украину и считает, что «Россия не является врагом США». По его словам, лидер этой фракции – член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.
С начала спецоперации России на Украине США ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. В частности, в конце апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о дополнительном финансировании Украины в размере почти $61 млрд. В Кремле неоднократно критиковали действия Вашингтона и призывали прекратить поставки вооружений ВСУ.
Ранее рассмотрение вопроса о возможности отправки войск на Украину также допускал президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью The Economist в начале мая он заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.
При этом в Белом доме ранее неоднократно исключали возможность отправки войск на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркивал, что альянс не собирается отправлять своих военных на Украину.