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Кэмерон заявил об отсутствии необходимости в отправке войск НАТО на Украину

Ведомости

Отправка подразделений НАТО на Украину может привести к обострению обстановки, необходимости в этом нет, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

«Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией», – подчеркнул министр, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

По его словам, к настоящему моменту в НАТО подготовили больше 60 000 украинских военных.

2 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности вокруг украинского конфликта потенциально может угрожать всей архитектуре европейской безопасности. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о праве ВСУ использовать британское оружие для ударов по территории РФ.

В этот же день Reuters опубликовал новость, в которой приводились слова Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.

3 мая Кэмерон прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит последовал за заявлением британского премьера, что Великобритания обязуется тратить не менее 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год на военную помощь Украине. Кроме того, Кэмерон подтвердил выделение Киеву новой помощи в размере 36 млн фунтов стерлингов ($45,16 млн).

2 мая президент Франции в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.

Это не первое подобное заявление главы Франции. 26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил возможную отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе». При этом французский лидер отметил, что единого мнения среди союзников по этому вопросу нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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