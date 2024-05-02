Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в двух случаях

Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в двух случаяхПо его словам, многие страны согласились с позицией Парижа
Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist.
«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины – чего сегодня нет, – нам по праву пришлось бы задать себе этот вопрос [об отправке войск]», – отметил он.
Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.
Макрон заявил, что в течение нескольких недель после его заявления о возможности отправки войск на Украине многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней. Президент Франции подчеркнул: «Россия не может победить на Украине. Если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности». Он добавил, что Европа «слишком колебалась, определяя границы допустимых действий».
Комментируя новые заявления Макрона, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что его высказывания «как-то связаны с днями недели». «Цикл такой», – добавила она.
26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил возможную отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе». При этом французский лидер отметил, что единого мнения среди союзников по этому вопросу нет.
Позже подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс не собирается отправлять своих военных на Украину. Он отметил, что главе Франции «следует советоваться» перед принятием подобных решений. По данным Bloomberg, слова французского лидера разозлили официальных лиц США, которые считают, что такой шаг может спровоцировать столкновение с Россией.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах такой острой реакции Макрона, допустил, что она может быть связана с «обидой» Парижа за ситуацию в Африке, где Россия усиливает свои позиции. В Кремле отмечали, что в случае отправки европейских войск на Украину прямой конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен. В МИД России обратили внимание, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и помогают вооруженным силам страны.