МИД РФ: учения нестратегических ядерных сил призваны остудить «горячие головы»В дипведомстве объяснили мотивы проведения военного мероприятия
Предстоящие в России учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия призваны остудить «горячие головы» в западных странах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
«Рассчитываем, что данное мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией», – указано в заявлении.
В МИДе подчеркнули, что учения российских военных следует рассматривать в контексте «недавних воинственных заявлений западных официальных лиц» и действий ряда стран НАТО. Речь об открыто заявляемой поддержке террористических акций Киева против России с использованием «все более продвинутого вооружения», передаваемого Западом, в частности, американских ракет ATACMS, способных поражать цели в глубине российской территории.
Отмечается также открытое размещение США в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые прежде были запрещены Договором о РСМД. В МИДе указали, что в ответ Россия «активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов».
«Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. <…> При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение», – заявили в МИДе.
В дипведомстве также отметили, что будут рассматривать появление на украинском ТВД американских самолетов F-16 как целенаправленную провокацию США и НАТО, так как эти авиасредства могут использоваться в качестве носителей ядерного оружия и «долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО».
«В связи с этим обращаем особое внимание на заявления руководства Польши о том, что вопрос о необходимости разместить американское ядерное оружие на польской территории был прямо поставлен Варшавой перед Вашингтоном, причем в практической плоскости», – добавили в МИДе.
Кроме того, в заявлении МИДа приведены факты высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других натовских войск, а также информация о пребывании на Украине наемников французского Иностранного легиона, появившаяся в западных СМИ.
«Создаваемые таким образом военные опасности и вытекающие из них угрозы для нашей страны четко обозначены в Военной доктрине РФ и Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Изложенные выше оценки легли в основу принятого решения о проведении российскими военными учений с задействованием части сил и средств ядерного сдерживания, которые призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве», – говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало подготовки к учениям ракетных соединений, упомянул, что причина эскалации лежит в заявлениях стран Запада по Украине.
2 мая стало известно, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал Reuters с его заявлением был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая. МИД России предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси об ответных ударах по британской военной технике в случае, если с ее помощью Украина атакует регионы РФ.
Кроме заявлений Кэмерона на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В конгрессе США также допустили отправку войск на Украину – в случае ее поражения поддержка США может не ограничиться финансовой помощью. Об этом заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.
6 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка странами Запада своих войск на Украину приведет к мировой катастрофе.