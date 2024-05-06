МИД РФ: учения нестратегических ядерных сил призваны остудить «горячие головы»

2 мая стало известно, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал Reuters с его заявлением был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая. МИД России предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси об ответных ударах по британской военной технике в случае, если с ее помощью Украина атакует регионы РФ.