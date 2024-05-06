МИД РФ предупредил Британию об ответных ударах в связи с заявлением Кэмерона

Кроме заявлений Кэмерона, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В МИД России сегодня был вызван посол республики Пьер Леви. В конгрессе США также не исключили отправку войск на Украину в случае ее поражения. Об этом заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.