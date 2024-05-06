МИД РФ предупредил Британию об ответных ударах в связи с заявлением Кэмерона
Министерство иностранных дел России предупредило посла Великобритании в Москве Найджела Кейси об ответных ударах по британской военной технике в случае, если с ее помощью Украина атакует регионы РФ. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.
Протест был объявлен в связи с тем, что ранее в мае агентство Reuters опубликовало заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, в котором он говорил о праве Украины атаковать Россию британским оружием.
«Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», – говорится в сообщении МИД РФ.
В российским дипведомстве отметили, что слова Кэмерона противоречат звучавшим ранее заверениям британской стороны при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории РФ.
«Тем самым глава Форин-офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта», – полагают в МИД России.
В дипведомстве также призвали Кейси незамедлительно и недвусмысленным образом опровергнуть высказывания Кэмерона.
О том, что глава МИД Великобритании заявил о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России, стало известно 2 мая. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал Reuters с его заявлением был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.
Кроме заявлений Кэмерона, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В МИД России сегодня был вызван посол республики Пьер Леви. В конгрессе США также не исключили отправку войск на Украину в случае ее поражения. Об этом заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.