Захарова рассказала о вызове посла Франции в МИД России

На прошлой неделе западные политики сделали ряд громких заявлений в адрес РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.