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Захарова рассказала о вызове посла Франции в МИД России

Ведомости

В МИД России вызван посол Франции Пьер Леви, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Причина вызова дипломата не уточняется.

6 мая в МИД России также вызвали посла Великобритании Найджела Кейси.

На прошлой неделе западные политики сделали ряд громких заявлений в адрес РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.

2 мая стало известно, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал Reuters с его заявлением был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Макрон и Кэмерон стали инициаторами «беспрецедентного нового витка напряженности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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