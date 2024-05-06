Захарова рассказала о вызове посла Франции в МИД России
В МИД России вызван посол Франции Пьер Леви, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Причина вызова дипломата не уточняется.
На прошлой неделе западные политики сделали ряд громких заявлений в адрес РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.
2 мая стало известно, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал Reuters с его заявлением был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.
6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Макрон и Кэмерон стали инициаторами «беспрецедентного нового витка напряженности».