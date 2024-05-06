Посол Великобритании в Москве вызван в МИД России

Кроме заявлений Кэмерона, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В конгрессе США также допустили отправку войск на Украину – в случае ее поражения поддержка США может не ограничиться финансовой помощью. Об этом заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.