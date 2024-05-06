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Посол Великобритании в Москве вызван в МИД России

Ведомости

В МИД России вызвали посла Великобритании Найджела Кейси, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Причину Захарова не уточнила.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало подготовки к учениям ракетных соединений, упомянул, что причина эскалации лежит в заявлениях стран Запада по Украине.

2 мая стало известно, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.

Кроме заявлений Кэмерона, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В конгрессе США также допустили отправку войск на Украину – в случае ее поражения поддержка США может не ограничиться финансовой помощью. Об этом заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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