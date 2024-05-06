Посол Великобритании в Москве вызван в МИД России
В МИД России вызвали посла Великобритании Найджела Кейси, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Причину Захарова не уточнила.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало подготовки к учениям ракетных соединений, упомянул, что причина эскалации лежит в заявлениях стран Запада по Украине.
2 мая стало известно, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.
Кроме заявлений Кэмерона, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В конгрессе США также допустили отправку войск на Украину – в случае ее поражения поддержка США может не ограничиться финансовой помощью. Об этом заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.