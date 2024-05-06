Песков прокомментировал начало подготовки к учениям ракетных соединений

«Речь идет, естественно, и о заявлении господина Макрона, и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и сенатор США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными», – сказал он.