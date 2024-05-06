Песков прокомментировал начало подготовки к учениям ракетных соединений
Подготовка к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа связана с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Речь идет, естественно, и о заявлении господина Макрона, и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и сенатор США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными», – сказал он.
Песков также подчеркнул, что исчерпывающее заявление по этому поводу дало Министерство обороны РФ. По его словам, новый виток эскалации напряженности беспрецедентный, требует особого внимания и мер.
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) РФ начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Мероприятия начались по поручению президента РФ Владимира Путина. Учения проводятся для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, уточнили в военном ведомстве. Они необходимы для поддержания готовности личного состава и техники, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет России.
На прошлой неделе западные политики сделали ряд громких заявлений в адрес РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. В конгрессе США допустили отправку войск на Украину – в случае ее поражения поддержка США может не ограничиться финансовой помощью. Об этом заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.