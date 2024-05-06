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В Кремле оценили информацию о возможной отправке солдат Франции на Украину

Ведомости

Информация о возможной отправке Францией своих солдат на Украину требует проверки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков считает, что российские военные, другие специальные службы наверняка уже проверяют эту информацию. Представитель Кремля также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стали инициаторами «беспрецедентного нового витка напряженности».

«Это все была очень такая опасная риторика. Поэтому, конечно, эту информацию надо проверять сначала», – прокомментировал Песков слова бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, заявившего, что солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине.

По словам Брайена, французские войска на Украине были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений французского Иностранного легиона (Légion étrangère). Всего ожидается прибытие 1500 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist в начале мая заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.

2 мая Reuters опубликовало новость, в которой приводились слова Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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