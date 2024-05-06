В Кремле оценили информацию о возможной отправке солдат Франции на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist в начале мая заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.