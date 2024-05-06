В Кремле оценили информацию о возможной отправке солдат Франции на Украину
Информация о возможной отправке Францией своих солдат на Украину требует проверки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков считает, что российские военные, другие специальные службы наверняка уже проверяют эту информацию. Представитель Кремля также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стали инициаторами «беспрецедентного нового витка напряженности».
«Это все была очень такая опасная риторика. Поэтому, конечно, эту информацию надо проверять сначала», – прокомментировал Песков слова бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, заявившего, что солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине.
По словам Брайена, французские войска на Украине были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений французского Иностранного легиона (Légion étrangère). Всего ожидается прибытие 1500 человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist в начале мая заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.
2 мая Reuters опубликовало новость, в которой приводились слова Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.