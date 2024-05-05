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Asia Times: Франция отправила на Украину солдат из Иностранного легиона

Ведомости

Солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине, всего ожидается прибытие около 1500 военнослужащих, заявил в статье Asia Times бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

Французские войска на Украине, по его данным, были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдатов набрали из 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений французского Иностранного легиона (Légion étrangère), утверждает Брайен.

На Украину уже прибыла первая группа французских военнослужащих в количестве около 100 человек, это специалисты по артиллерии и наблюдению, говорится в статье.

По данным Брайена, направленные на Украину военные не являются гражданами Франции, за исключением «небольшого числа офицеров». «Чем именно ответит Россия, неизвестно», – завершил свою статью автор.

2 мая президент Франции в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. В Кремле слова Макрона об отправке войск назвали опасной тенденцией. В интервью La Tribune 4 мая Макрон заявил, что безопасность стран Европы находится под угрозой из-за радиуса действия российских баллистических ракет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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