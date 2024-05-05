Asia Times: Франция отправила на Украину солдат из Иностранного легиона
Солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине, всего ожидается прибытие около 1500 военнослужащих, заявил в статье Asia Times бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
Французские войска на Украине, по его данным, были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдатов набрали из 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений французского Иностранного легиона (Légion étrangère), утверждает Брайен.
На Украину уже прибыла первая группа французских военнослужащих в количестве около 100 человек, это специалисты по артиллерии и наблюдению, говорится в статье.
По данным Брайена, направленные на Украину военные не являются гражданами Франции, за исключением «небольшого числа офицеров». «Чем именно ответит Россия, неизвестно», – завершил свою статью автор.
2 мая президент Франции в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. В Кремле слова Макрона об отправке войск назвали опасной тенденцией. В интервью La Tribune 4 мая Макрон заявил, что безопасность стран Европы находится под угрозой из-за радиуса действия российских баллистических ракет.