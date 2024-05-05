Макрон заявил, что дальность ракет РФ подвергает Европу опасности

2 мая Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Ранее в апреле, выступая в Сорбонне, он посчитал, что ближайшие годы Европа столкнется с большими рисками быть ослабленной и может погибнуть. По его словам, ЕС также необходимы военные партнерства с третьими странами, не только с США. Кроме того, объединение должно разработать свою производственную программу в секторе обороны и найти на нее общее финансирование.