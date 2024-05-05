Макрон заявил, что дальность ракет РФ подвергает Европу опасности
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что безопасность стран Европы находится под угрозой из-за радиуса действия российских баллистических ракет.
Французский президент считает, что сейчас безопасность европейцев «поставлена на карту», так как Украина «находится в 1500 км от наших границ».
«Если Россия победит, в следующую секунду безопасность уже невозможна ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни у нас. Радиус действия российских баллистических ракет подвергает [опасности] всех нас», – заявил Макрон в интервью La Tribune.
2 мая Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Ранее в апреле, выступая в Сорбонне, он посчитал, что ближайшие годы Европа столкнется с большими рисками быть ослабленной и может погибнуть. По его словам, ЕС также необходимы военные партнерства с третьими странами, не только с США. Кроме того, объединение должно разработать свою производственную программу в секторе обороны и найти на нее общее финансирование.
Эскалация напряженности вокруг украинского конфликта потенциально может угрожать всей архитектуре европейской безопасности, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия видит вербальную эскалацию со стороны глав государств, когда это касается Франции и заявлений Макрона, на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании. После успешного окончания спецоперации России и странам Евросоюза предстоит выстраивать отношения на новых основах, считают в Кремле.