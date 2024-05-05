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Макрон заявил, что дальность ракет РФ подвергает Европу опасности

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что безопасность стран Европы находится под угрозой из-за радиуса действия российских баллистических ракет.

Французский президент считает, что сейчас безопасность европейцев «поставлена на карту», так как Украина «находится в 1500 км от наших границ».

«Если Россия победит, в следующую секунду безопасность уже невозможна ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни у нас. Радиус действия российских баллистических ракет подвергает [опасности] всех нас», – заявил Макрон в интервью La Tribune.

2 мая Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Ранее в апреле, выступая в Сорбонне, он посчитал, что ближайшие годы Европа столкнется с большими рисками быть ослабленной и может погибнуть. По его словам, ЕС также необходимы военные партнерства с третьими странами, не только с США. Кроме того, объединение должно разработать свою производственную программу в секторе обороны и найти на нее общее финансирование.

Эскалация напряженности вокруг украинского конфликта потенциально может угрожать всей архитектуре европейской безопасности, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия видит вербальную эскалацию со стороны глав государств, когда это касается Франции и заявлений Макрона, на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании. После успешного окончания спецоперации России и странам Евросоюза предстоит выстраивать отношения на новых основах, считают в Кремле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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