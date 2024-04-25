Макрон: Европа столкнется с рисками быть ослабленной и может погибнуть
В ближайшие годы Европа столкнется с большими рисками быть ослабленной и может погибнуть. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в речи о будущем Европы в Сорбонне, пишет Le Monde.
«Именно эти три наблюдения – геополитические и безопасность, <...> экономические и <...> культурные, интеллектуальные – заставляют меня сказать, что фундаментально вопрос нашего суверенитета, по самому своему содержанию, сегодня даже более важен, чем вчера. <...> Европа может умереть, мы должны ответить на эти три вызова времени», – сказал он.
По его словам, ЕС также необходимы военные партнерства с третьими странами, не только с США. Кроме того, объединение должно разработать свою производственную программу в секторе обороны и найти на нее общее финансирование.
Ранее Макрон говорил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане. Он также указал, что Франция «как организатор Игр идет в ногу с сигналом мира» и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК).