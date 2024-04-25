Макрон: Европа столкнется с рисками быть ослабленной и может погибнуть

«Именно эти три наблюдения – геополитические и безопасность, <...> экономические и <...> культурные, интеллектуальные – заставляют меня сказать, что фундаментально вопрос нашего суверенитета, по самому своему содержанию, сегодня даже более важен, чем вчера. <...> Европа может умереть, мы должны ответить на эти три вызова времени», – сказал он.