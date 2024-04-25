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Макрон: Европа столкнется с рисками быть ослабленной и может погибнуть

Ведомости

В ближайшие годы Европа столкнется с большими рисками быть ослабленной и может погибнуть. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в речи о будущем Европы в Сорбонне, пишет Le Monde.

«Именно эти три наблюдения – геополитические и безопасность, <...> экономические и <...> культурные, интеллектуальные – заставляют меня сказать, что фундаментально вопрос нашего суверенитета, по самому своему содержанию, сегодня даже более важен, чем вчера. <...> Европа может умереть, мы должны ответить на эти три вызова времени», – сказал он.

По его словам, ЕС также необходимы военные партнерства с третьими странами, не только с США. Кроме того, объединение должно разработать свою производственную программу в секторе обороны и найти на нее общее финансирование.

Ранее Макрон говорил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане. Он также указал, что Франция «как организатор Игр идет в ногу с сигналом мира» и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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