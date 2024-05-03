Песков назвал слова Макрона об отправке войск на Украину опасной тенденцией

Песков назвал слова Макрона об отправке войск на Украину опасной тенденциейКремль внимательно наблюдает за заявлениями со стороны президента Франции
Франция в лице главы государства Эммануэля Макрона продолжает говорить о возможности своей прямой вовлеченности в конфликт на Украины, что является опасной тенденцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Заявление очень важное и очень опасное», – подчеркнул Песков, комментируя слова Макрона.
По его словам, Кремль внимательно наблюдает за заявлениями со стороны президента Франции, продолжает и будет продолжать вести российскую специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей.
Песков добавил, что Россия видит вербальную эскалацию со стороны глав государств, когда это касается Франции, на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании. Это прямая эскалация напряженности вокруг конфликта на Украине, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности. Таким образом Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве ВСУ использовать британское оружие для ударов по территории РФ.
2 мая Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.
Это не первое подобное заявление главы Франции. 26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил возможную отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе».
Позже подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон якобы имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.
Комментируя высказывания Макрона, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступления президента Франции на тему возможной отправки войск на Украину «как-то связаны с днями недели».