Захарова: реплики Макрона об отправке войск на Украину «связаны с днями недели»

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах такой острой реакции Макрона, допустил, что она может быть связана с «обидой» Парижа за ситуацию в Африке, где Россия усиливает свои позиции. В Кремле отмечали, что в случае отправки европейских войск на Украину прямой конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен. В МИД России обратили внимание, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и помогают вооруженным силам страны.