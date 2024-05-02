Захарова: реплики Макрона об отправке войск на Украину «связаны с днями недели»
Выступления президента Франции Эммануэля Макрона на тему возможной отправки войск на Украину «как-то связаны с днями недели», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Видимо, это как-то связано с днями недели у него – цикл такой», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).
2 мая Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.
Это не первое подобное заявление главы Франции. 26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил возможную отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе». При этом французский лидер отметил, что единого мнения среди союзников по этому вопросу нет.
Позже подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах такой острой реакции Макрона, допустил, что она может быть связана с «обидой» Парижа за ситуацию в Африке, где Россия усиливает свои позиции. В Кремле отмечали, что в случае отправки европейских войск на Украину прямой конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен. В МИД России обратили внимание, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и помогают вооруженным силам страны.